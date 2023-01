Carlos Palacios jogará a temporada 2023 pelo Colo-Colo - Foto: Divulgação/Twitter @ColoColo

10/01/2023

Nesta terça-feira, o Colo-Colo oficializou a contratação de Carlos Palacios. O meio-campista, que pertence ao Vasco, chega por empréstimo de um ano, com opção de compra de 1,8 milhão de dólares (quase R$ 9,5 milhões na cotação atual).

"O que mais me motivou foi vir para o clube de que sou adepto. Este é o desafio mais importante da minha carreira. Estou aqui com vontade de ganhar títulos e muito motivado", disse o jogador, na apresentação.

O Colo-Colo tinha interesse no atleta desde 2022, mas o Cruz-Maltino só aceitou ceder o jogador no início deste ano. Cabe destacar que o clube chileno arcará integralmente com os salários do meio-campista.

Em 24 partidas disputadas pelo Vasco, Palacios marcou apenas um gol e deu uma assistência. Ele não se adaptou ao futebol brasileiro e teve problemas internos dentro do clube.

No fim de dezembro, por exemplo, ele perdeu um treino. Em outra oportunidade, chegou atrasado para as atividades do dia.

Nas férias, de acordo com a imprensa chilena, ele foi preso por ameaças à esposa. Mais tarde, ele afirmou que foi "tudo um mal entendido".