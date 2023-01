Jair é o novo reforço do Vasco - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Jair é o novo reforço do VascoFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 13/01/2023 18:39

Nesta sexta-feira, depois de Luca Orellano, o Vasco anunciou a contratação de Jair. O volante, que estava no Atlético-MG, firmou contrato com o Cruz-Maltino válido até dezembro de 2025.

Jair, cabe destacar, vestirá a camisa 8, que ficou vaga após a saída de Andrey Santos para o Chelsea. No vídeo do anúncio do novo reforço, o clube carioca lembrou de grandes jogadores que já vestiram o número pelo Vasco, como Juninho Pernambucano, Geovani e o próprio Andrey.

Para trazer Jair, o Cruz-Maltino desembolsou 2,5 milhões de dólares (quase R$ 13 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do jogador. O valor será pago em quatro parcelas.

Pelo Atlético-MG, o volante conquistou o tricampeonato Mineiro (2020-21-22), a Copa do Brasil (2021), o Campeonato Brasileiro (2021) e a Supercopa do Brasil (2022). Além disso, ele foi eleito o melhor volante do Brasileirão de 2021.

Com a chegada de Jair, o Vasco chegou a nove reforços para a temporada 2023. Antes dele, Pedro Raul, Léo, De Lucca, Lucas Piton, Robson, Pumita Rodríguez, Ivan e Orellano já haviam sido anunciados.