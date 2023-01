Anderson e Nenê - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/01/2023 14:07

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira, a renovação do contrato com o patrocinador-máster. A casa de apostas PixBet vai seguir na camisa cruzmaltina por mais dois anos. Na publicação, o CEO da SAF do clube, Luiz Mello, não apontou os valores, mas garantiu que o contrato é o maior da história vascaína e um dos maiores do futebol brasileiro.

"O Vasco está feliz de poder anunciar essa parceria com a Pixbet. Um dos maiores contratos de patrocínio do futebol brasileiro e, com certeza, o maior da história do Vasco. Uma empresa brasileira, com sócios brasileiros e que acreditou sempre no potencial de crescimento do clube. A gente está feliz de ver essa parceria desenvolvendo e trazendo frutos ao longo dos anos para ambos. A Pixbet acreditou no nosso potencial sabendo do engajamento dessa torcida única e desde então a gente vem trabalhando em como melhorar a parceria e como a gente pode trazer melhores benefícios para nossos associados e torcedores. Fico feliz de termos feito uma negociação que certamente vai servir de parâmetro para o futebol brasileiro", disse Luiz Mello, CEO do Vasco.



A Pixbet está ao lado do Vasco desde 2021 e a admiração pelo Clube aumentou ao longo desse tempo. O respeito aos ídolos e a luta contra o preconceito é um orgulho do Clube, da torcida e da Pixbet, que quer estar ao lado do Gigante da Colina nesta nova fase do futebol.



Com contrato renovado por mais dois anos, a Pixbet estará ao lado do Vasco da Gama nos Estados Unidos, mas não apenas na parte frontal dos uniformes de jogo e treino. A plataforma de apostas esportivas adquiriu os naming rights da pré-temporada, agora chamada de Pixbet Florida Tour, e irá arcar com todos os custos dessa viagem, que será importante para a divulgação da marca cruzmaltina no exterior.



SOBRE A PIXBET



A Pixbet é a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil e já figura entre as maiores do mundo. Alavancada por uma arrojada estratégia de marketing, a marca está presente em todo território nacional e sendo patrocinadora de diversos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, além da transmissão da última Copa do Mundo na TV Globo."