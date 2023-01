Parceria entre Vasco e Brahma foi renovada - Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 12/01/2023 17:43

Nesta quinta-feira, o Vasco anunciou a renovação de contrato de patrocínio com a Brahma. A parceria entre as duas partes, vale lembrar, vem desde 2010.

"O Vasco está feliz em renovar essa parceria com a Brahma. A Brahma era uma parceira antiga do Vasco e depois de muitas conversas entendemos a importância de um para o outro e que deveríamos caminhar juntos. Quanto mais parceiros importantes vierem ser acoplados ao Vasco, maior vai ser nossa marca e mais pessoas conseguiremos atender", disse o CEO do Vasco, Luiz Melo, ao site oficial do clube.

Em nota oficial, o Cruz-Maltino informou que o contrato prevê uma série de ativações - uma delas, por exemplo, envolve o aplicativo de bebidas "Zé Delivery". Além disso, o acordo também tem no planejamento ações direcionadas às redes sociais, que visam um diálogo cada vez mais próximo com os vascaínos.

"Brahma sempre investiu nas paixões que unem os brasileiros, como é o caso do futebol. Nossa parceria com o Vasco vem de longa data e agora iniciamos um novo ciclo. Temos certeza que nesse ano, junto com os vascaínos, continuaremos a escrever uma história de sucesso", afirmou o Gerente de Marketing Regional da Ambev, Gustavo Monteiro.