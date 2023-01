Léo Naldi - Divulgação

12/01/2023

Rio - O Vasco segue movimentando o mercado da bola. De acordo com o presidente da Ponte Preta, Marco Antonio Eberlin, o clube carioca fez uma proposta pelo volante Léo Naldi, de 21 anos. A revelação foi feita em uma reunião do Conselho Deliberativo, na última quarta-feira.

De acordo com o mandatário da Macaca, a proposta do Gigante da Colina foi de R$ 500 mil, em duas parcelas, pelo empréstimo até o fim do ano. Um clube português e o América-MG também mostraram interesse no jogador, mas o time paulista também recusou.



As recusas da Ponte se deram pela preferência por uma venda definitva. A ideia da Macaca é receber um valor financeiro maior de imediato por conta do momento delicado.

Léo Naldi tem contrato com a Ponte até 10 de julho de 2025. O jogador é titular e um dos destaques da equipe desde 2021.