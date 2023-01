Goleiro Ivan - Zenit / Divulgação

Goleiro IvanZenit / Divulgação

Publicado 11/01/2023 19:56

O goleiro Ivan está muito próximo de ser emprestado pelo Corinthians ao Vasco. O acordo será firmado por uma temporada, mas pode haver fixação ou até obrigatoriedade de compra dependendo de metas atingidas.



Esses objetivos tem a ver com a quantidade de jogos que Ivan pode fazer pelo Vasco. Esse número de partidas não foi informado, mas o que foi obtido pela reportagem é que se o goleiro atuar pelo menos 45 minutos de um número específico de confrontos, os vascaínos passarão a ter uma opção de compra com valor fixado. Caso o atleta atinja uma segunda meta, o Cruz-Maltino terá o compromisso de comprá-lo. Os valores também não foram informados.

Ivan estava emprestado ao Zenit, da Rússia, desde o meio da temporada passada, mas foi liberado no início deste ano. Assim, há o compromisso, por parte do Timão, que se caso o Vasco comprar o goleiro após o empréstimo, os russos terão direito a 10% do valor.



Perto de reforçar o elenco vascaíno, Ivan já voltou da Rússia e é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias.