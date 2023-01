Pedro Raul fez um gol no jogo-treino do Vasco contra o Nova Iguaçu - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 11/01/2023 15:05

Em sua primeira temporada sob o comando da 777 Partners e de volta à Série A do Brasileirão, o Vasco passa por uma reformulação no futebol, inclusive no elenco. Com mais dinheiro para investir, o Gigante da Colina já contratou nove jogadores. Quase um time novo, já que eles chegam para serem titulares.



Dessa lista, o goleiro Ivan já está acertado e faltam detalhes para o acordo entre Vasco e Corinthians. Além dele, o meia Orellano aguarda questões burocráticas para ser anunciado, assim como o volante Jair.



O atacante Pedro Raul, os laterais Lucas Piton e Pumita Rodríguez, os zagueiros Léo e Robson Bambu e o volante de Lucca são as contratações já anunciadas e que têm treinado na equipe titular durante a pré-temporada.



Com as chegadas de jogadores em momentos distintos da preparação, será natural que alguns deles conquistem o espaço aos poucos. O objetivo da diretoria da SAF do Vasco ainda é fechar com mais alguns nomes nesse momento.



Ainda assim, o time e o elenco do Vasco tendem a sofrer mais mudanças ao longo de 2023, já que haverá nova busca por contratações após o Campeonato Carioca, de olho no Brasileirão.