Erick Marcus ganha primeira chance nos profissionais do Vasco nesta temporada - Daniel RAMALHO/VASCO

Erick Marcus ganha primeira chance nos profissionais do Vasco nesta temporadaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 12/01/2023 17:17

Duas promessas da base que fazem parte do elenco profissional renovaram contrato com o Vasco. Figueiredo acertou até dezembro de 2026 e Erick Marcus, até o fim de 2027.



Aos 21 anos, Figueiredo vai para a terceira temporada nos profissionais. O atacante, que chegou em 2018 e foi um dos destaques nos títulos Copa do Brasil e a Supercopa do sub-20, tinha vínculo até 2025 e estendeu por mais um ano. Ele terá aumento salarial considerável.



Já Erick Marcus, que está no Vasco desde 2016 no sub-12, subiu em 2023 para os profissionais e já foi até testado no time titular em um dos jogos-treino da pré-temporada.



Considerado uma das grandes promessas da geração de 2004, o atacante de 18 anos tem passagens pelas seleções de base sub-17 e sub-20 e já participou de treino da Seleção antes dos duelos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias, para completar o grupo.