imagem de Luca Orellano com a camisa do Vasco - Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2023 21:18

Uma simples postagem de um barbeiro vazou a primeira imagem do meia Luca Orellano, nova contratação do Vasco, usando a camisa do clube carioca. Enquanto aguarda sua oficialização como novo reforço para a temporada de 2023.

O barbeiro Valbert tirou uma selfie com o jogador argentino no CT Moacyr Barbosa após cortar o cabelo de Orellano e publicou a primeira imagem do jogador pública com a camisa do Vasco.

O Vasco encaminhou a contratação de Luca Orellano junto ao Vélez Sarsfield por cerca de 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões), mas o contrato ainda não foi assinado por conta de pendências documentais junto ao clube argentino. A tendência é que tudo seja resolvido e oficializado até o fim desta semana.