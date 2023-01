Velório do ex-jogador do Vasco Roberto Dinamite, no estádio do São Januário. - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 11/01/2023 18:29

O Vasco anunciou no fim da tarde desta quarta-feira (11) que a sua estreia no Campeonato Carioca será, como esperado, com casa lotada. Os ingressos disponibilizados para a partida contra o Madureira, no próximo sábado (14), em São Januário, estão esgotados.

O jogo deve ter muitas homenagens ao maior ídolo da história do clube Roberto Dinamite, que faleceu no último domingo (8) e foi velado em São Januário em cerimônia com presença da torcida na última segunda-feira (9).

"Vai ficar lindo! Ingressos com preços reduzidos e esgotados. Mais uma oportunidade de homenagear o #MaiorDeTodos, em sua casa São Januário, em nosso primeiro jogo oficial da temporada 2023. É o Vasco!", afirmou o clube em nota no Twitter.