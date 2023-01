Muro com a homenagem ao maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite - Foto: Reprodução/Instagram @studiodacolina

Muro com a homenagem ao maior ídolo da história do Vasco, Roberto DinamiteFoto: Reprodução/Instagram @studiodacolina

Publicado 10/01/2023 18:12 | Atualizado 10/01/2023 18:30

Um dos muros em frente a São Januário amanheceu, na última segunda-feira, com uma homenagem ao ídolo Roberto Dinamite. Os autores da arte são Bruno Machado e Raul Magalhães, do Studio da Colina. Os dois iniciaram a pintura no início da madrugada e, por conta da chuva, demoraram pouco mais de sete horas para finalizá-la.

"A gente desceu por volta de um da manhã, porque esperamos a chuva baixar um pouquinho. Estava chovendo bastante aqui. Então, descemos uma da manhã e me lembro de fazer a última foto às 8h30. É um trabalho que, para quem não trabalha com a arte, acha que é algo mais simples de fazer. Mas rostos, coisas retas, igual o número, são complexas de fazer. Se não tivesse a chuva, a gente teria terminado um pouco antes", disse Raul, em entrevista ao O Dia.

Os tatuadores do Studio da Colina têm um projeto de pintar muros ao redor de São Januário com a temática do Cruz-Maltino. Dessa forma, eles já planejavam prestar uma homenagem a Roberto Dinamite. Como a morte do ídolo aconteceu repentinamente no domingo, eles decidiram antecipar o projeto e deixar a pintura pronta no dia do velório.

"A gente já fez os muros em frente à loja, com temática do Vasco. E estamos com projeto de fazer outros muros ao redor do estádio também. O muro para o Roberto entrou nesse projeto repentinamente, como foi a morte dele. A gente pensou e desenvolveu a ideia no domingo à noite", explicou Raul.

"(O projeto) É pela loja. A gente é morador do bairro, vascaíno, tem o estúdio que tem a ver com arte, de tatuagem. A gente tem esse projeto dos muros, temos essa ideia de homenagear os ídolos do clube, exaltar o clube. A ideia do Roberto veio nisso. No contexto da morte (dele), obviamente, mas era um projeto que já tínhamos. A gente só antecipou para conseguir prestar essa homenagem no dia do velório dele em São Januário", completou.

Muro com homenagem ao ídolo Roberto Dinamite Foto: Reprodução/Instagram @studiodacolina

Raul contou que não teve a oportunidade de ver Dinamite jogar. Assim, o conheceu pelas histórias que escutava da família. Além disso, ele também viu lances do ídolo através de uma antiga fita do pai.

"Eu conheço o Dinamite pelo meu pai, pelas minhas tias, por vascaínos amigos do meu pai, porque sempre foi a maior referência de Vasco. Quando meu pai era dono de um bar e em uma conversa de Vasco, sempre tinha o nome do Dinamite. Então, foi através disso que eu conheci quando era moleque. Meu pai tinha uma fita dos lances do Dinamite. Eu me lembro de assistir. E, posteriormente, com o YouTube, depois a vida política dele. A gente vai ficando mais velho e vai conhecendo melhor", contou Raul.

Por fim, o torcedor falou sobre o que Dinamite significa para si, como vascaíno. Nesse sentido, Raul o elogiou e ressaltou que o ex-jogador "representa muito bem" a ideia que ele tem de um ídolo.

"Para falar de um ídolo, a gente sempre pega a importância dele para o clube. E do Vasco, a gente tem alguns ídolos que às vezes são contestados por algumas atitudes extracampo, algumas atitudes de vestir outras camisas, de rival. Acho que o Dinamite, pela ideia de ídolo talvez antigo num futebol não tão internacionalizado, que o jogador sai daqui muito cedo, naquela ideia de que vestiu a camisa por muito tempo. Acho que é o que ele representa, é um ídolo real, de um futebol que era mais popular, que era mais próximo do seu torcedor", explicou.

"É o que ele representa. E fora as conquistas dele com o clube, isso tem muito peso também. Acho que o Dinamite é o ídolo real de um futebol que eu acredito, que é o futebol mais ligado à sua torcida, ao seu clube, mais identificado, mais presente, mais participativo. Essa é a ideia de ídolo que eu tenho para mim. O Dinamite é o cara que representa muito bem isso", concluiu Raul.