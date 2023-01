Edmundo se emociona no velório de Dinamite - Pedro Ivo

Edmundo se emociona no velório de DinamitePedro Ivo

Publicado 10/01/2023 09:30 | Atualizado 10/01/2023 09:31

Rio - Após o velório aberto ao público na última segunda-feira, a despedida de Roberto Dinamite teve mais um capítulo nesta terça-feira, em São Januário. Porém, em clima mais restrito. Uma missa foi iniciada nesta manhã, com a presença de familiares e amigos do maior ídolo da história do Vasco. O ex-atacante Edmundo está novamente presente na cerimônia.

Depois do encerramento da cerimônia restrita, o corpo do ídolo irá, em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde o ídolo será sepultado ao lado de seus pais.

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. O ex-jogador teve uma complicação no seu quadro de saúde no último sábado, precisou ser internado e acabou morrendo na manhã do último domingo, aos 68 anos.



Roberto Dinamite defendeu o Vasco por três décadas (1970, 1980 e 1990) conquistando cinco Estaduais e um Brasileirão. Ele disputou disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols, vestindo a camisa do clube de São Januário.