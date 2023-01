Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, no velório de Roberto Dinamite - Hugo Perruso/O Dia

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, no velório de Roberto DinamiteHugo Perruso/O Dia

Publicado 09/01/2023 17:48

Uma das presenças ilustres durante a cerimônia do velório de Roberto Dinamite, realizado nesta segunda-feira (9), foi Ednaldo Rodrigues, atual presidente da CBF. O mandatário compareceu à São Januário para prestar sua última homenagem ao ídolo do Vasco e, curiosamente, seu ídolo.

Em entrevista aos jornalistas que estavam no local, Ednaldo ressaltou a importância do legado de Roberto Dinamite e confessou sua idolatria pelo ídolo vascaíno, se recordando do lendário gol marcado por 'Bob' contra o Botafogo, um dos gols mais bonitos na história do Maracanã.

"A gente tem que estar sempre relembrando os feitos do Roberto para que não possamos deixar que nenhum torcedor esqueça do que ele representou aqui em vida", que completou:



"Eu acompanho futebol, joguei futebol amador. Lembro quando Roberto Dinamite explodiu, e hoje a gente vê todas as homenagens que vocês têm feito para ele, passando os gols, a gente não esquece. Eu tenho um gol que eu não esqueço. Nada contra a torcida do Botafogo, mas aquele gol que ele fez contra o Botafogo, na disputa da Taça Guanabara, que ele mata no peito, dá um chapéu e bate fica na memória de todos porque foi um dos primeiros que estavam marcando sua posição à frente do Vasco. Os gols também, contra o Internacional... São gols de todo o tipo, entendeu? Eu sempre via o Vasco jogar, acompanhava as vezes até por rádio quando estava em algum local que não tinha televisão, mas sempre a gente tendo boas lembranças do Roberto Dinamite e todos aqueles que faziam parte do Vasco da Gama", afirmou.

Ednaldo revelou planos da Confederação Brasileira de Futebol em realizar homenagens ao ídolo vascaíno no futuro, confirmando que já demonstrou suas intenções à viúva e ao filho de Roberto Dinamite durante a cerimônia.



"Olha, o que a gente sempre tem colocado, eu falei com a esposa dele, com o Rodrigo, seu filho, que a CBF vai estar sempre à disposição para que a gente possa manter o legado do Dinamite sempre ativo. A gente sempre fica a depender dos familiares naquilo que eles imaginam que possa ser uma homenagem. O futebol brasileiro tem que ser sempre reverenciado em vida como o Roberto foi, até com a estátua que tem aqui no ano passado no período de seu aniversário. Para que possa manter o legado, a gente tem que estar sempre mostrando tudo o que ele produziu de bom, e foi muita coisa aqui em vida", explicou.

Durante a transmissão especial que a VascoTV realizou durante a cerimônia do velório, o comentarista Waguinho revelou que o presidente da CBF é vascaíno e que tem um filho chamado Roberto, em homenagem ao ícone cruzmaltino. O mandatário confirmou a história e ressaltou que vários amigos seus também homenagearam o eterno camisa 10 do Vasco.



"Tenho. É uma homenagem (ao Dinamite). Meu filho nasceu em 1977, Roberto de Oliveira Gomes. Ele mora em Vitória da Conquista, na Bahia, e foi em homenagem ao Roberto Dinamite. Por isso tudo que eu acabei de falar aqui. Foi um atleta exemplar, um atleta que sempre estava com um sorriso em seu semblante. Não foi só eu, tenho outros amigos também que também homenagearam os filhos com o nome de Roberto. Se fosse menina, colocava o nome de Roberta só para fazer homenagem ao ídolo", finalizou.