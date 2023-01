Despedida de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, em São Januário - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 16:30

Rio - Ídolo do Fluminense e atual dirigente do clube carioca, Fred esteve presente no velório de Roberto Dinamite. Segundo maior artilheiro da história do Brasileirão, o ex-atacante tricolor falou dos números do maior ídolo do Vasco, que é o maior goleador da história da competição.

"Nunca tive a audácia de querer ser o maior goleador do Brasileirão, são números inalcançáveis. Recebemos a triste notícia do Roberto. Ele foi tão legal comigo, e eu não conheço ninguém no futebol que fale mal do Roberto", afirmou.

Fred, de 38 anos, ressaltou a importância de Roberto Dinamite para o futebol e revelou que seu pai era um grande fã do ídolo cruzmaltino.

"É um cara que deixou esse legado não só para a torcida vascaína, mas jogadores e ex-jogadores de todos os clubes prestam essa homenagem. Um dos maiores atletas, meu pai fala do absurdo que ele jogava, mas também o legado como pessoa, um cara querido", disse.