Jorginho - Victor Chapetta - Agnews

JorginhoVictor Chapetta - Agnews

Publicado 09/01/2023 15:13 | Atualizado 09/01/2023 15:51

Rio - O ex-jogador e treinador, Jorginho, se emocionou bastante ao se despedir de Roberto Dinamite, em seu velório, realizado em São Januário. O ex-lateral atuou sempre como adversário do maior ídolo do Vasco e fez questão de ressaltar o tamanho do ex-atacante para a história do futebol brasileiro.

"A minha relação sempre foi de adversário. Eu no Flamengo e ele no Vasco. Minha estreia no Maracanã, pelo América, foi marcando o Roberto Dinamite. Tive sempre muitas dificuldades de marcá-lo. Mas muito mais que o profissional, vemos torcedores de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Ele transcende a rivalidade, e nunca o vi com raiva, sempre sorrindo. Tive uma intimidade maior depois, em algumas férias, em Angra. O legado que deixa, além do esportivo, é o legado de cordialidade e paz", afirmou.

Sobre a análise dentro de campo, Jorginho citou uma especialidade de Dinamite: as cobranças de falta. Na opinião do tetracampeão mundial, houve um momento em que o maior ídolo da história do Vasco superou Zico no fundamento.

"Eu peguei o Zico no auge, mas houve um momento em que o Roberto conseguiu ultrapassar o Zico em cobranças de falta. Como atleta foi fenomenal, mas o que me marcou mais foi a serenidade como homem, algo realmente impressionante", disse.