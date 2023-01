Juninho Pernambucano - Divulgação

Publicado 09/01/2023 14:38

Um dos maiores ídolos da história do Vasco, o ex-jogador Juninho Pernambucano não conseguiu comparecer ao Estádio de São Januário para dar seu último adeus no velório de Roberto Dinamite, realizado nesta segunda-feira (9).

Em sua conta nas redes sociais, Juninho explicou o motivo de sua ausência ao último adeus de seu amigo e maior ídolo da história do clube. Segundo o ex-jogador, ele já tinha uma cirurgia de hérnia inguinal marcada para esta segunda-feira, que já foi realizada.

"Lamento não poder comparecer ao velório do amigo Roberto Dinamite, pois já tinha uma cirurgia de hérnia inguinal marcada para hoje pela manhã, a qual acabei de fazer. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Roberto, você estará eternamente em nossos corações", afirmou.

O velório de Roberto Dinamite é realizado no gramado de São Januário entre 10h às 19h nesta segunda-feira (9). O clube abriu as portas para a visita de torcedores e admiradores do ex-jogador, além de uma área reservada para familiares e amigos.