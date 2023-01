Velório de Roberto Dinamite em São Januário - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Rio - O futebol carioca perdeu um dos seus maiores nomes. Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, morreu neste último domingo (8), aos 68 anos, em decorrência de um câncer no intestino. O velório do ex-jogador foi realizado nesta segunda-feira (9), em São Januário, e foi aberto ao público. A cerimônia contou com a presença de dirigentes, jogadores e ex-jogadores dos clubes do Rio de Janeiro.

O Vasco convidou membros do Fluminense, Flamengo e Botafogo para o velório de Roberto Dinamite. O presidente tricolor Mário Bittencourt chegou acompanhado dos diretores Paulo Angioni e Fred na parte da manhã. O mandatário do Flu revelou um contato que recebeu de Dinamite após vencer a eleição e contou que tinha uma boa relação com o maior ídolo vascaíno.

"Dia triste não só para o Vasco, mas para nós, amantes do futebol. Construí uma boa relação com ele (Roberto Dinamite), morávamos no mesmo bairro. Quando venci a eleição, ele disse para eu tomar conta da minha saúde, porque sabia a dificuldade da missão", disse Mário Bittencourt.

O presidente do Fluminense exaltou a história e o legado de Roberto Dinamite. Mário Bittencourt também elogiou a atitude do Vasco em homenageá-lo em vida com a estátua, no ano passado. O mandatário tricolor também lembrou que tem tentado fazer a mesma coisa, como foi feito nas homenagens para Altair, Abel Braga e Carlos Alberto Parreira nos campos do CT, além do reconhecimento com a história de Fred.

"Um jogador brilhante, artilheiro de tudo, temos sempre que dignificar o nome dele. Aproveito para parabenizar a diretoria do Vasco por homenageá-lo em vida. Tentamos fazer o mesmo no Fluminense. Fizeram com que ele visse o quanto era importante", completou.

Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde 2021. O velório continua nesta terça-feira (10), em São Januário, mas apenas para familiares e convidados. Em seguida, o corpo será levado para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será sepultado ao lado de seus pais.

No Vasco, Dinamite disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols, conquistando o Campeonato Brasileiro de 1974 e cinco estaduais (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992). Dinamite defendeu o clube de 1971 a 1979, depois retornou em 1980 após rápida passagem pelo Barcelona e ficou até 1992.