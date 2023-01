Torcedores do Vasco se reúnem nas arquibancadas durante velório de Dinamite - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 11:29

Rio - Os torcedores do Vasco puderam se despedir de Roberto Dinamite, nesta segunda-feira (9), no velório realizado no estádio de São Januário. O maior ídolo da história do clube morreu neste último domingo (8), aos 68 anos, em decorrência de um câncer no intestino.

O velório de Roberto Dinamite foi realizado no gramado de São Januário e foi aberto ao público, das 10h às 19h (de Brasília). Os torcedores puderam se despedir do maior ídolo do Vasco, mas alguns ainda ficaram na arquibancada do estádio para prestar mais homenagens.

Homenagem da torcida para Roberto Dinamite #ODia pic.twitter.com/v4dRObRXMJ — João Alexandre Borges (@JABorges_) January 9, 2023

Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde 2021. O velório continua nesta terça-feira (10), em São Januário, mas apenas para familiares e convidados. Em seguida, o corpo será levado para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será sepultado ao lado de seus pais.

No Vasco, Dinamite disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols, conquistando o Campeonato Brasileiro de 1974 e cinco estaduais (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992). Dinamite defendeu o clube de 1971 a 1979, depois retornou em 1980 após rápida passagem pelo Barcelona e ficou até 1992.