This handout picture released by Brazilian football team Vasco da Gama shows late Brazilian football player Roberto Dinamite reacting during the inauguration of his statue at the Sao January stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on April 28, 2022. Brazilian footballer Roberto Dinamite, top scorer in the history of the Brazilian championship, died on Sunday January 8, 2023 at the age of 68, following bowel cancer, announced the club of Vasco da Gama, in which he was the absolute idol. - Daniel RAMALHO / Vasco da Gama football team / AFP

Publicado 08/01/2023 20:36

Rio - O futebol brasileiro sofreu uma enorme perda na manhã deste domingo (8). Maior ídolo do Vasco e um dos mairores ícones da história do esporte no país, Roberto Dinamite faleceu, aos 68 anos, em decorrência de um câncer no intestino.

Horas após a confirmação oficial, a família de Roberto Dinamite emitiu uma nota oficial de pesar através das redes sociais oficiais do grande craque vascaíno. A nota relembra a importância de DInamite na história do futebol, especialmente na do Vasco, e agradece ao carinho prestado através de homenagens.

"Eternizado na história do futebol brasileiro e mundial, o maior ídolo do Club de Regatas Vasco da Gama se despediu hoje de familiares, amigos e fãs espalhados por todo o país. A família agradece as inúmeras mensagens de carinho recebidas pelo falecimento do pai e marido Roberto Dinamite", lê a nota.

Além de confirmar as informações sobre o velório, que será realizado nesta segunda-feira (9) em São Januário, a nota chega ao fim com uma emblemática mensagem: 'ele lutou'.

"Muito obrigado por tanto carinho. Ele lutou!", encerra.

Dinamite fazia tratamento contra um câncer no intestino desde dezembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para desobstrução do órgão. Sua saúde foi se deteriorando ao longo de 2022. Em agosto, ele ficou internado para a retirada de bolsa de ileostomia. Em junho, ele também ficou alguns dias no hospital em função de uma infecção bacteriana.

No mês de novembro, o ex-jogador voltou a ficar internado no hospital e um vídeo dele, muito magro e andando pelos corredores assustou os torcedores. No sábado, ele teve piora em seu quadro e foi internado, no hospital da Unimed, onde morreu neste domingo.