São Januário, onde fica a estátua de Roberto Dinamite, também receberá seu velório - Mauro PIMENTEL / AFP

Publicado 08/01/2023 15:29 | Atualizado 08/01/2023 16:14

São Januário será o local do velório de Roberto Dinamite na segunda-feira (9). O Vasco e os familiares do ex-jogador acertaram os últimos detalhes da cerimônia, que acontecerá no gramado do estádio, entre 10h e 19h.

A entrada do público será feita pelo portão 3. Os sócios do Vasco podem acessar pela entrada social.

Na terça-feira, o velório de Roberto Dinamite continua para os familiares e seus convidados, em São Januário, de 9h às 10h, para uma cerimônia de corpo presente.

Em seguida, , às 10h30, o corpo do ídolo irá, em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será sepultado ao lado de seus pais.

Pelas redes sociais, o Vasco, que ofereceu São Januário para o velório, anunciou luto oficial de sete dias.



Maior ídolo do Vasco, Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021, mas teve uma complicação no sábado, precisou ser internado e não resistiu, morrendo neste domingo (8) de manhã.



Pelo clube, o ídolo disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols, conquistando o Campeonato Brasileiro de 1974 e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).



Dinamite defendeu o clube de 1971 a 1979, depois retornou em 1980 após rápida passagem pelo Barcelona e ficou até 1992, sendo emprestado à Portuguesa-SP em 1989 e ao Campo Grande-RJ em 1991.