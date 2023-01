Roberto Dinamite defendeu o Campo Grande no fim da carreira - Acervo/Campo Grande

Roberto Dinamite defendeu o Campo Grande no fim da carreiraAcervo/Campo Grande

Publicado 08/01/2023 14:34

Revelado nas categorias de base do Vasco, Roberto Dinamite escreveu sua trajetória no Vasco ao longo de 21 temporadas. No entanto, a última delas não teria acontecido no Gigante da Colina se não fosse pelo surpreendente bom desempenho aos 37 anos no modesto Campo Grande, no ano de 1991.



Depois de um modesto 11° lugar no Campeonato Brasileiro de 1991, que foi realizado no primeiro semestre do ano, a diretoria do Vasco optou por fazer uma extensa reformulação no elenco para a disputa do Campeonato Carioca no segundo semestre. Entre inúmeras saídas por empréstimo, Roberto Dinamite, aos 37 anos, foi um dos que deixou o clube.



Para a sequência da temporada, Dinamite recebeu cerca de 10 propostas, mas optou por ser emprestado ao modesto Campo Grande para a disputa do Campeonato Carioca. A decisão, vista como um possível último capítulo de sua carreira, foi na verdade um ato de volta por cima do maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro.



Sem realizar partidas ao longo do ano, Dinamite fez sua estreia pelo 'Campusca' em um amistoso contra a Portuguesa (SP), clube que Roberto defendeu em 1989. A vitória por 2 a 0 na partida viu uma atuação discreta do jogador de 37 anos, mas encheu de expectativas sobre a campanha na competição que estava por começar.



No primeiro turno, ao lado do ex-vascaíno Elói, o Campo Grande construiu uma campanha surpreendente após ser derrotado pelo Vasco na estreia. Ao todo, a equipe somou 12 pontos e ficou na quinta colocação. Com as contratações de Cláudio Adão e Paulo César Gusmão para o segundo turno, a equipe melhorou o desempenho e chegou a bater o Vasco na estreia por 2 a 0. Por fim, repetiu a campanha e ficou em quinto colocado, a melhor campanha dos times de menor expressão, fazendo 24 pontos em 22 jogos.



Dinamite, mesmo sem marcar gols, jogou em uma posição mais recuada e foi um dos grandes destaques do time nos 14 jogos que entrou em campo, despertando diversos elogios. O desempenho agradou a diretoria do Vasco, que optou por reaproveitá-lo no ano de 1992. A decisão se mostrou acertada, já que Roberto marcou 10 gols em 24 jogos, foi líder na campanha do título do Campeonato Carioca e na ótima campanha do clube no Campeonato Brasileiro, terminando eliminado na semifinal.

A temporada foi a última da carreira do "menino Dinamite", que aos 38 anos de idade, pendurou suas chuteiras no fim do ano em seu último ato no clube que o lançou ao futebol e o transformou em lenda.