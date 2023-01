Roberto Dinamite é o maior artilheiro e quem mais jogou pelo Vasco: 708 gols em 1.110 jogos - Daniel Ramalho / Vasco

Roberto Dinamite é o maior artilheiro e quem mais jogou pelo Vasco: 708 gols em 1.110 jogosDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/01/2023 11:59 | Atualizado 08/01/2023 12:15

O Vasco e o futebol carioca perderam um dos grandes nomes de sua história. Maior artilheiro do Gigante da Colina, onde é o principal ídolo, do Brasileirão e do Campeonato Carioca, Roberto Dinamite morreu neste domingo (8), aos 68 anos, vítima de um câncer no intestino.

É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo.



Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente.

Te amaremos para sempre, Calu.



Dinamite fazia tratamento contra um câncer no intestino desde dezembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para desobstrução do órgão. Sua saúde foi se deteriorando ao longo de 2022. Em agosto, ele ficou internado para a retirada de bolsa de ileostomia. Em junho, ele também ficou alguns dias no hospital em função de uma infecção bacteriana.

No mês de novembro, o ex-jogador voltou a ficar internado no hospital e um vídeo dele, muito magro e andando pelos corredores assustou os torcedores. No sábado, ele teve piora em seu quadro e foi internado, no hospital da Unimed, onde morreu neste domingo.



Em abril, o maior ídolo do Vasco foi homenageado com a inauguração de uma estátua em São Januário.

Roberto Dinamite



Carlos Roberto de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Inicialmente conhecido apenas como Roberto, virou Dinamite em 25 de novembro de 1971.

Naquele dia, o garoto de 17 anos fez um dos seus 708 gols que marcou pelo Vasco na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, no Maracanã. O chute muito forte, que viria a se tornar sua principal marca, chamou a atenção do Jornal dos Sports, que no dia seguinte fez a manchete: 'Garoto-dinamite explodiu'. O apelido pegou e fez história não apenas no Vasco como no futebol mundial.



Maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite jogou 1.110 partidas pelo clube entre as décadas de 70, 80 e 90. Além das marcas pessoais de maior artilheiro e jogador que mais vezes vestiu a camisa vascaína, ele ajudou na conquista do primeiro título do Campeonato Brasileiro, em 1974, além de cinco Campeonatos Cariocas 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992.

