Torcedor presta sua homenagem ao ídolo Roberto Dinamite - Estefan Radovicz/O Dia

Torcedor presta sua homenagem ao ídolo Roberto DinamiteEstefan Radovicz/O Dia

Publicado 08/01/2023 16:46 | Atualizado 08/01/2023 16:49

Rio - Diversos torcedores compareceram à porta do hospital em que Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Club de Regatas Vasco da Gama, faleceu neste domingo (8), no Rio. Admiradores e fãs do ex-jogador aproveitaram para prestar uma última homenagem ao ícone do futebol carioca.



Torcedor do Vasco, Daniel Menezes levou seu filho Izac, ambos uniformizados, para prestar uma última homenagem ao maior artilheiro da história do Vasco. De acordo com Daniel, o amor demonstrado por Dinamite ao Vasco foi o fato mais marcante de sua idolatria pelo ex-jogador.



"O que marcou realmente na minha vida foi ele ter amor ao nosso clube, o carinho que ele teve pelo clube. Ficou marcado na eternidade. Meu filho é vascaíno. Essa geração vem desde o meu avô, de Pirapora, porque eu sou mineiro. Acompanhei o Vasco pelo amor do meu avô, que foi passado para a minha mãe e para mim. Fica marcado na memória. Deus sabe o que faz. Infelizmente, ele descansou", afirmou.



José Geraldo, autodenominado "Homem-Planta", foi um dos primeiros a chegar ao local na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Vascaíno, o fã demonstrou seu amor por Roberto Dinamite.



"Sou vascaíno por causa do Dinamite. Dava prazer ver ele jogar e era um exemplo de cidadão. Foi um jogador de uma importância não só para o Vasco, mas para o Brasil e para o mundo. Nos deu muitas alegrias. Assim que vi a notícia da morte do ídolo, resolvi humildemente prestar uma pequena homenagem como um cartaz. Foi o homem, fica o teu precioso legado de um desportista tão representativo para o futebol mundial. Que as futuras gerações se espelhe na personalidade e no talento do Roberto Dinamite", afirmou.

Outro vascaíno que compareceu à frente do hospital, Euclides Raposo detalhou sua idolatria por Roberto Dinamite. Segundo o torcedor, o ex-atleta era se tornou uma referência de ídolo, representando o Vasco e os corações dos torcedores.



"Roberto Dinamite foi logo uma referência de ídolo. O Vasco era representado por ele e em nossos corações. Com ele, nos tornamos mais fortes. Me lembro de quando ele pegava a bola para bater uma falta é sabíamos que era 90% de gol. Na minha vida ele me ensinou como deve respeitar o próximo mesmo sendo rival. Respeito acima de tudo.", completou.

Dinamite fazia tratamento contra um câncer no intestino desde dezembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para desobstrução do órgão. Sua saúde foi se deteriorando ao longo de 2022. Em agosto, ele ficou internado para a retirada de bolsa de ileostomia. Em junho, ele também ficou alguns dias no hospital em função de uma infecção bacteriana.

No mês de novembro, o ex-jogador voltou a ficar internado no hospital e um vídeo dele, muito magro e andando pelos corredores assustou os torcedores. No sábado, ele teve piora em seu quadro e foi internado, no hospital da Unimed, onde morreu neste domingo.

*Colaborou o estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Matheus Costa.