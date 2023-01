Roberto Dinamite recebeu homenagem em noite histórica em São Januário - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/01/2023 13:23 | Atualizado 08/01/2023 13:28

Após o falecimento de Roberto Dinamite na manhã deste domingo (8), o Vasco da Gama começou a promover e planejar uma série de homenagens ao maior ídolo de sua história. Uma delas foi oferecer o estádio de São Januário à família do ex-jogador para promover um velório aberto aos torcedores e fãs do maior artilheiro da história do clube. A informação é do "ge".



De acordo com o site, o clube já conversando com a família de Dinamite sobre a possibilidade de realizar o velório aberto já nesta segunda-feira (9) no gramado de São Januário. A intenção é receber torcedores, simpatizantes e fãs do ex-jogador. Ainda não há definição sobre o tema.

Pelas redes sociais, o Vasco anunciou luto oficial de sete dias após a morte do maior ícone de sua história. Atual presidente do clube, Jorge Salgado se posicionou sobre o falecimento de Roberto, prestando suas homenagens e confirmando o luto oficial.

"Faleceu hoje o nosso maior ídolo, Roberto Dinamite. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares e a todo torcedor vascaíno, que perde no dia de hoje sua maior referência. Bandeiras em meio-mastro, estamos de luto. O maior de todos descansou", afirmou.

Dinamite fazia tratamento contra um câncer no intestino desde dezembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para desobstrução do órgão. Sua saúde foi se deteriorando ao longo de 2022. Em agosto, ele ficou internado para a retirada de bolsa de ileostomia. Em junho, ele também ficou alguns dias no hospital em função de uma infecção bacteriana.



No mês de novembro, o ex-jogador voltou a ficar internado no hospital e um vídeo dele, muito magro e andando pelos corredores assustou os torcedores. No sábado, ele teve piora em seu quadro e foi internado, no hospital da Unimed, onde morreu neste domingo.