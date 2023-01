Jair atuando pelo Atlético Mineiro; Volante é o novo jogador do Vasco para 2023 - Pedro Souza / Atletico

Jair atuando pelo Atlético Mineiro; Volante é o novo jogador do Vasco para 2023Pedro Souza / Atletico

Publicado 07/01/2023 21:41 | Atualizado 07/01/2023 21:52

O Vasco acertou os detalhes e encaminhou a contratação do volante Jair, do Atlético-MG. O clube mineiro aceitou a proposta do Cruzmaltino no valor de 2,9 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) por 85% do passe do jogador, que também já aceitou os termos oferecidos pelo clube carioca. A informação foi noticiada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo O Dia.

O nome de Jair estava em pauta no departamento de futebol desde o fim da temporada de 2022, mas as negociações avançaram somente nos últimos dias. O atleta chega ao Rio de Janeiro durante a semana para realizar os exames médicos e testes físicos no clube para, então, assinar seu contrato.

No Atlético-MG desde 2019, Jair tinha contrato até o fim de 2025, mas fontes relatam que o atleta já tinha vontade de seguir um novo desafio por entender que seu ciclo no clube mineiro já tinha se encerrado. Com as contratações de Edenílson, Igor Gomes e a provável chegada de Patrick, o jogador iria perder espaço com o novo treinador Eduardo Coudet.

Ao longo de quatro temporadas com a camisa do Atlético Mineiro, Jair disputou 171 partidas, anotando 13 gols e assistências. No clube, ele conquistou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.