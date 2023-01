Maurício Barbieri durante treinamento nesta sexta-feira (6) - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 06/01/2023 19:04 | Atualizado 06/01/2023 19:05

Após a apresentação do lateral-esquerdo Lucas Piton na manhã desta sexta-feira (6), o Vasco divulgou uma entrevista exclusiva com o novo treinador Maurício Barbieri no fim da tarde de sexta-feira. Na conversa com a "VascoTV", o comandante cruzmaltino detalhou o processo da pré-temporada do clube e a chegada dos novos jogadores ao elenco.



"Tem sido um início de trabalho com algumas chegadas e algumas saídas, então a gente está nesse processo de reformulação, de construção do elenco. Paralelo à isso, tentando construir uma ideia e uma forma de jogar com aqueles que já estavam aqui, que permaneceram da temporada passada. À medida que os jogadores novos vem chegando, a gente vai inserindo eles no processo. É um desafio bacana, mas não deixa de ser um desafio importante.

Muitas vezes a gente consegue avançar e trabalhar alguns conteúdos, mas toda vez que chega um elemento novo a gente precisa tentar inserir, dar alguns passos atrás e fazer com que todo mundo consiga estar no mesmo estágio. Eu acho que isso ainda vai levar algumas semanas à medida que jogadores novos forem chegando", afirmou.

Barbieri também falou sobre a sua intensidade durante os treinamentos, já que tem o hábito de sempre interromper os treinos e corrigir os lances ao orientar os atletas. O treinador explicou seu estilo e a estratégia de replicar nos jogos-treinos no fim de cada semana.



"É uma forma de interagir e de atuar que é característica minha. Eu tenho até dificuldade de não ser assim, eu sou assim e acho que isso encaixa bem nesse momento. Como eu disse, a gente está construindo uma forma de jogar que eu preciso que os jogadores passem a se conhecer e a se entender dentro de campo, dentro de normas de atuação que ajudem todo mundo a ser forte coletivamente. Então eu costumo parar bastante (o treino), tentar corrigir e passar orientação.

A ideia até de fazer os jogos-treinos nos finais da semana é por isso. A gente trabalha durante a semana parando, corrigindo, orientando quantas vezes for necessário, e a ideia do jogo-treino é colocar isso à prova, colocar isso em prática, uma vez que no jogo-treino a gente não para e as coisas fluem como normalmente acontece nos jogos. É o momento de ver o que a gente absorveu, aquilo que não foi tão bem absorvido e o que a gente precisa retomar para a semana seguinte. Neste momento a gente está focando nessa consistência de desempenho, tentar atingir um desempenho constante porque isso vai nos levar a ter resultados constantes", explicou.



O novo treinador também explicou os principais desafios dos primeiros dias de treinamento na pré-temporada visando o desafiador ano de 2023, ano que marca o retorno do Gigante da Colina à primeira divisão. A coesão da equipe, segundo Barbieri, é o principal fator para o sucesso do Vasco na temporada.



"A gente têm alguns desafios. O primeiro deles é tentar equiparar todo mundo do ponto de vista físico porque a gente tem jogadores treinando há três, quatro semanas e alguns há três, quatro dias. A gente precisa equilibrar e ter um cuidado nesse sentido e até por isso nem todos têm participado dos jogos-treinos. A gente está fazendo uma avaliação para ser bastante seguro, criterioso e não correr o risco desnecessário de uma lesão maior. O desafio maior, sem dúvida, além de fazer com que esses jogadores se adaptem e entendam uma forma de jogar que vai ser própria do Vasco independente de quem esteja vestindo a camisa, é conseguir com que eles se entendam dentro de campo, com que eles se conheçam", avisou.



Barbieri também aproveitou para falar sobre o início de seu trabalho no Vasco, dando início a uma nova era no clube com a chegada da 777 Partners no comando da SAF. O treinador enfatizou a criação de um novo estilo dentro de campo, além de destacar a importância da paciência para cada etapa do início do trabalho para evitar possíveis momentos de desespero.



"O período de preparação é um período que a gente tem que ter cuidado porque a tendência é que a oscilação seja maior por ser um início de trabalho. A ideia é que todos nós - comissão, clube e a torcida - consiga controlar a expectativa e nessas primeiras semanas se ater muito mais ao rendimento do que propriamente aos resultados. A ideia é tentar estabilizar esse rendimento, sempre jogar bem, ser impositivo, ser superior aos adversários.

Na maioria das vezes, a gente entende que isso vai se traduzir em resultados positivos, que é o que a gente espera. Em algum momento, eventualmente, não vai, e a gente não pode perder a cabeça e se desesperar porque é um processo e as coisas levam um tempo. São alguns primeiros meses e jogos para a gente construir uma base sólida para que a gente consiga efetivamente daqui a um tempo mais próximo de abril ter uma equipe mais consolidada, mais pronta para encarar os desafios de frente", encerrou.