Andrey Santos tem sido destaque do Vasco na Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Andrey Santos tem sido destaque do Vasco na Série BDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 06/01/2023 11:22

O que já estava certo tornou-se oficial. Os últimos detalhes foram finalizados e o Vasco assinou o contrato de venda de Andrey Santos ao Chelsea. O jovem volante de 18 anos já está na Inglaterra, onde fez exames, e o Cruz-Maltino despediu-se da revelação da base.

Existia uma pequena possibilidade de Andrey continuar até o meio do ano, mas o clube descartou ao confirmar o fim de sua primeira passagem em São Januário, com 38 jogos e oito gols.



Os valores da negociação não foram confirmados, mas giram em torno de 12,5 milhões de euros (R$ 69,5 milhões). O volante assinou por cinco temporadas com os ingleses.



No dia 28 de dezembro, Andrey esteve no CT Moacyr Barbosa para se despedir dos companheiros e viajou a Londres para acertar os últimos detalhes com o Chelsea. O jogador inclusive já assistiu a um jogo do novo clube.



A história de Andrey Santos com o Vasco



Em São Januário desde 2011, o volante iniciou sua trajetória no futsal e se tornou um dos destaques da 'Geração 2004'. Ele acumulou convocações para as todas as categorias de base da seleção brasileira até chegar aos profissionais.



Estreou pelo Vasco em 2021, no Campeonato Carioca e se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo clube no Século 21, deixando para trás nomes como Talles Magno, Paulinho e Philippe Coutinho.



Apesar disso, só voltou a ter chances em 2022, após uma negociação complicada de renovação de contrato. A promoção em definitivo aos profissionais foi durante a Série B.