Vinicius Zanocelo era alvo do Vasco para 2023 - Ivan Storti/Santos FC

Publicado 06/01/2023 15:28

O Vasco atendeu o pedido do Santos e aceitou desembolsar cerca de R$ 32 milhões à vista para contratar o meia Vinícius Zanocelo. No entanto, uma nova pedida do clube paulista acabou travando a negociação e ocasionou a desistência do Cruzmaltino sobre a contratação do atleta. A informação é do "UOL".

Vasco e Internacional estavam disputando a contratação do jovem meia de 21 anos. O Santos pediu R$ 32 milhões à vista, mas apenas o Gigante da Colina aceitou as condições, enquanto o Inter propôs em parcelas e teve sua investida recusada. No entanto, o clube paulista quis envolver na negociação sua dívida de R$ 6 milhões por Nathan com o Vasco, que não aceitou e desistiu da contratação.

Emprestado ao Santos até o fim de 2022, o clube santista exerceu a opção de compra junto a Ferroviária (SP) para adquirir o meia Vinicius Zanocelo por R$ 12 milhões, que serão pagos em parcelas. Internamente, a diretoria do clube paulista não descarta negociar o atleta, mas não pretende facilitar e flexibilizar suas condições.

A dívida do Santos com o Vasco pelo lateral-direito Nathan foi herdada após o clube paulista comprar o jogador, revelado no Cruzmaltino, do Boavista (POR). O clube português havia acertado a compra do jogador, mas nunca fez o pagamento e o caso já estava sendo analisado na FIFA. Logo, o Alvinegro aceitou herdar a dívida com o clube carioca, mas ainda não fez o pagamento da quantia. Quando Raniel foi emprestado ao Gigante da Colina em 2022, o acordo previa o abatimento do valor caso o atacante ficasse em definitivo em São Januário após o empréstimo, o que não aconteceu.

Zanocelo despertou interesse da diretoria do Vasco após a concretização da venda do jovem Andrey Santos, que assinou por cinco anos com o Chelsea. No entanto, as negociações foram encerradas. Mesmo sendo reserva no fim da temporada, o meia está treinando no time titular do novo treinador Odair Hellman e deve ser aproveitado durante 2023.