06/01/2023

O presidente Jorge Salgado sofreu a primeira derrota no conselho deliberativo do Vasco em 2023. Em proposta idealizada pelo mandatário do clube associativo, o reajuste nos preços para sócio-geral e sócio-estatutário foi amplamente rejeitada em reunião extraordinária realizada na última quinta-feira (5), na Sede Náutica da Lagoa. Ao todo, foram 102 votos pelo 'não' e apenas 37 votos pela aprovação, incluindo 15 abstenções.

Salgado havia argumentado em ofício enviado ao Conselho Deliberativo que o aumento nas mensalidades representaria uma linha importante no orçamento do ano de 2023, que ainda não foi apresentado e votado conforme previsto. Caso aprovado, o plano de sócio-geral sofreria um aumento de R$ 70 para R$ 120, enquanto o sócio-estatutário iria de R$ 80 para R$ 160.

A derrota, no entanto, já era prevista até mesmo entre os apoiadores da gestão do presidente Jorge Salgado horas antes da votação realizada na última quinta-feira. Os valores dos planos de sócio-torcedores não são alterados desde 2018, quando o Vasco era administrado pelo então presidente Alexandre Campello.