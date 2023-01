Andrey Santos é um dos principais jogadores do Vasco na temporada - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 05/01/2023 14:22

Rio - O meia Andrey Santos, de 18 anos, está muito perto de ser oficializado como reforço do Chelsea. Porém, o jogador revelado pelo Vasco pode permanecer no clube carioca por um tempo, antes de se apresentar ao clube inglês. De acordo com o jornalista Nizaar Kinsella, que cobre os Blues, pelo jornal "Standard Sport", disse que o jovem pode ser emprestado ao Cruzmaltino.

O motivo do possível empréstimo seria por conta da questão da carteira de trabalho para estrangeiro. Além disso, o clube londrino também possuiu vários volantes que são considerados mais prontos para contribuir neste momento. Um período de amadurecimento maior de Andrey Santos no futebol brasileiro seria visto como positivo.

Em entrevista coletiva na última quarta-feira, o diretor de futebol, Paulo Bracks, confirmou que Andrey está perto de deixar o clube carioca e que o Vasco já aceitou a proposta do Chelsea.

"Andrey está em Londres realizando exames. O Vasco aceitou a proposta do Chelsea, mas o negócio não está fechado. Entre uma proposta feita e aceita até a finalização não existe um manual de dias. Pode demorar uma semana, 15 dias, 30 dias. Importante pontuar porque entendo a ansiedade, mas negociações são complexas", afirmou.