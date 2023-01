Diretor do Vasco, Paulo Bracks é o responsável pelas negociações - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 04/01/2023 17:20

Rio - Além da apresentação de Léo, nesta quarta-feira, o diretor de futebol do Vasco, Paulo Bracks abordou outras negociações envolvendo o clube carioca. Uma delas se refere a saída de Andrey Santos. O dirigente admitiu que o Cruzmaltino aceitou a proposta do Chelsea, mas afirmou que ainda faltam detalhes para sacramentar oficialmente a transferência.

"Andrey está em Londres realizando exames. O Vasco aceitou a proposta do Chelsea, mas o negócio não está fechado. Entre uma proposta feita e aceita até a finalização não existe um manual de dias. Pode demorar uma semana, 15 dias, 30 dias. Importante pontuar porque entendo a ansiedade, mas negociações são complexas", afirmou.

O dirigente também falou sobre a montagem do elenco. Até o momento, o Cruzmaltino tem cinco reforços oficializados: o zagueiro Léo, ex-São Paulo, o atacante Pedro Raul, que estava no Goiás, o volante De Lucca, ex-Bahia, o lateral-esquerdo Lucas Piton, que defendeu o Corinthians em 2022, e o zagueiro Robson Bambu, que também estava no Timão, mas pertence ao Nice, da França.O desejo é finalizar a maior parte do grupo até abril.

"Vamos até abril para a montagem do elenco, um tempo de preparação, de entrosamento, harmonia de uma nova comissão com um novo elenco. Estamos no início da pré-temporada e temos 10 dias até a definição do time que fica e do time que vai para os Estados Unidos disputar os amistosos", finalizou.