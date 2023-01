Barbieri foi bastante elogiado por Nenê - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 04/01/2023 17:10

Rio - Os jogadores do Vasco da Gama ja retornaram de suas férias e iniciaram seus treinos visando a temporada de 2023. Em entrevista a VascoTV, Nenê, capitão da equipe, projetou o ano do Cruz-maltino.

"Começando o ano com os objetivos compridos. Conseguimos cumprir com a nossa missão de voltar para a Série A e realmente muito motivado em ajudar o Vasco esse ano e a gente poder conquistar coisas muito maiores. Ser competitivo em todas as competições. Estou muito feliz e espero que a gente comece logo a jogar, que estamos ansiosos para isso", destacou.

Em seguida, o experiente jogador rasgou elogios ao técnico Maurício Barbieri, especialmente por conta de seu estilo de jogo ofensivo.

"Estamos recebendo jogadores novos, todo mundo bastante feliz. O Barbieri está fazendo um trabalho excelente, por mais que a gente tenha treinado pouco tempo. Já deu para perceber que ele está muito motivado. É um cara inteligentíssimo, sabe muito do jogo e gosta de jogar ofensivamente. É uma maneira que a gente e a torcida vão gostar bastante", comentou Nenê.

A princípio, a equipe principal do Vasco da Gama viajará para os Estados Unidos, onde fará amistosos contra o River Plate e o Inter Miami. Para o Campeonato Carioca, a tendência é de que o Cruz-maltino utilize uma "equipe B" nas primeiras rodadas da competição.