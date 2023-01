Thiago Rodrigues - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 03/01/2023 13:41

Rio - O goleiro Thiago Rodrigues, de 34 anos, irá seguir no Vasco. De acordo com informações do portal "LANCENET", após inicialmente desistir, o arqueiro optou por topar o gatilho de renovação automática e permanecer até o fim de 2023. O acordo fazia parte do contrato anterior, que previa a ampliação do vínculo, em caso de acesso para a Série A.

Inicialmente, o Vasco e o goleiro tinham informado que não iriam exercer o gatilho já que Thiago Rodrigues gostaria de uma valorização salarial. No entanto, o Cruzmaltino não topou. O arqueiro analisou outras propostas, mas nenhuma agradou o agradando.

O clube carioca segue no mercado em busca de um goleiro. Keiller, do Internacional, era o preferido, mas o Colorado faz jogo duro para vender o jogador. O Vasco ofereceu 4 milhões de euros (R$ 22,8 milhões na cotação atual), mas a proposta não foi aceita. Ivan, que pertence ao Corinthians, é outra opção.

Na última temporada, Thiago Rodrigues alternou altos e baixos na temporada. No total, ele entrou em campo em 50 partidas. Antes do Vasco, o goleiro defendeu clubes como Paraná, CSA e Figueirense.