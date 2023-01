Martín Sarrafiore - Daniel Ramalho/Vasco

Em meio a uma grande reformulação do elenco, mais um atleta que participou da temporada de 2022 se despediu oficialmente do Vasco nesta segunda-feira (02). Trata-se do meia Martín Sarrafiore, de 25 anos, que deu adeus ao Gigante da Colina nas redes sociais.

Em uma breve publicação na sua conta oficial no Instagram, Martín Sarrafiore agradeceu pela oportunidade de vestir a camisa do Gigante da Colina nas últimas duas temporadas, afirmando que a experiência foi um orgulho.

"Venho aqui me despedir do Vasco da Gama. Obrigado por esse tempo compartilhado. Foi um orgulho e uma honra vestir a Cruz de Malta. Fico muito feliz de saber que o Vasco voltou aonde sempre teve que estar. Estarei firme na torcida, Vascão!", afirmou.

Sarrafiore chegou ao Vasco no meio da temporada de 2021 para a disputa da Série B, mas acabou atuando em poucas oportunidades por sofrer uma grave lesão no joelho. Seu contrato de empréstimo junto ao Internacional foi renovado para 2022, mas ele disputou apenas 14 minutos durante toda a temporada.

Ao todo, o argentino disputou 19 partidas pelo Gigante da Colina, marcando três gols e anotando uma assistência pelo clube carioca. Com a sua saída, o meia também não renovou seu vínculo com o Internacional, e depois de quatro temporadas, deixou o clube gaúcho e está livre no mercado.