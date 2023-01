Pedro Raul passou o Réveillon ao lado de Romário - Reprodução

Pedro Raul passou o Réveillon ao lado de RomárioReprodução

Publicado 02/01/2023 15:48

Rio - Uma das grande novidades no elenco do Vasco da Gama para 2023, o atacante Pedro Raul passou a virada do ano acompanhado de Romário, um dos grandes ídolos do Cruz-maltino.

A dupla aproveitou para curtir o Réveillon em uma festa em Jurerê, em Santa Catarina. Filho do Baixinho, Romarinho, que defendeu o Vasco entre 2007 e 2015, também esteve comemorando a chegada de 2023 junto de seu pai e do novo reforço do Gigante da Colina.

Pedro Raul nunca deixou de destacar a sua idolatria por Romário. Em entrevista à VascoTV, o jogador, que foi a primeira contratação da era SAF do clube, falou sobre alguns de seus ídolos, como Romário.

"Meus ídolos jogaram no Vasco: Romário, Edmundo, Dinamite... Então espero poder ajudar com bastante gols", disse.

Aos 26 anos, Pedro Raul chega para o oitavo clube de sua carreira. O jogador, que foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro 2022, também passou por Cruzeiro-RS, Vitória (Portugal), Atlético-GO, Botafogo, FC Juárez (México), Kashiwa Reysol (Japão) e Goiás.