Alex Teixeira está devendo em seu retorno ao Vasco - Daniel Ramalho/vasco

Alex Teixeira está devendo em seu retorno ao VascoDaniel Ramalho/vasco

Publicado 02/01/2023 12:39

Rio - O atacante Alex Teixeira, de 32 anos, teve seu contrato encerrado com o Vasco no fim de 2022. Sem futuro definido, a tendência é que o jogador não permaneça, já que o clube carioca não irá aumentar a proposta de renovação de contrato. As informações são do "LANCE".

Alex Teixeira chegou ao Vasco no segundo semestre de 2022 como a principal contratação da temporada. Apesar de ter sido importante no acesso, o jogador não desenvolveu o futebol esperado. O Cruzmaltino propôs uma renovação, mas a oferta não teria agradado o atleta.

O atacante ainda não definiu o seu futuro, mas além do Vasco, ele estaria na mira do Cruzeiro e do Corinthians. Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira atuou de 2010 a 2016 no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Posteriormente, ele foi contratado pelo Jiangsu Suning, da China. No primeiro semestre de 2021, o brasileiro jogou no Besiktas.

Na temporada de 2022, Alex Teixeira entrou em campo com a camisa do Vasco em 15 jogos, fez dois gols e deu uma assistência. O jogador assinou em julho um contrato de apenas cinco meses com o clube carioca.