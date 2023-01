Diretor técnico, Abel Braga e treinador Maurício Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/01/2023

Rio - Com o acesso para a Série A e o investimento financeiro da 777 Partners, o Vasco vive uma nova era em 2023. O clube carioca irá montar um elenco praticamente do zero, porém, ainda assim há posições consideradas mais urgentes. De acordo com o portal "LANCE, o foco será reforçar setores que mais trouxeram dores de cabeça na caminhada da Série B.

Com isso, foi considerada uma das prioridades. José Luís "Pumita" Rodríguez, de 25 anos, disputou a Copa do Mundo do Catar, pela seleção uruguaia, e teve sua contratação finalizada. Revelado pelo Danúbio, ele passou pelo Racing, da Argentina, retornou ao Uruguai para defender o Fenix e atualmente atua pelo Nacional, do seu país natal.

No ano passado, o Vasco sofreu com problemas físicos, lesões e falta de afirmação no ano que passou. Gabriel Dias chegou a engatar uma boa sequência com a equipe, aliando um ar combativo a subidas ao ataque. Entretanto, sofreu uma lesão e acabou ficando de fora de boa parte da campanha até o acesso. Além disso, o clube também tinha o veterano Léo Matos como opção.

Com isso, não faltaram improvisos entre os treinadores que passaram por São Januário. Matheus Ribeiro, Gabriel Pec e Figueiredo foram alguns dos jogadores que terminaram partidas recompondo o lado direito. Na partida decisiva contra o Sport, na Ilha do Retiro, o zagueiro Miranda,que havia retornado após dois anos de suspensão, acabou sendo escalado na função.