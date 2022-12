Maurício Souza - Helena Virgínia

Publicado 30/12/2022 08:00 | Atualizado 30/12/2022 08:16

Rio - O ex-técnico do Vasco da Gama, Maurício Souza, comentou durante participação num podcast que, apesar das cobranças em relação à sua experiência em equipes profissionais, ele se sentia pronto para assumir o Gigante da Colina. Na conversa que aconteceu no Elleven Cast, o treinador discordou dos críticos.

"Foi um sonho poder dirigir o Vasco da Gama, infelizmente num período muito curto. Era sim meu primeiro trabalho numa equipe profissional, mas sobre pouca experiência eu não concordo. Eu vivenciei tudo que eu tinha que vivenciar no futebol e me sentia, naquele momento, pronto para assumir o clube". Destacou Maurício.

O treinador foi demitido do Vasco da Gama após oito partidas disputadas, sendo três vitórias, três derrotas e dois empates. Maurício Souza iniciou sua carreira de treinador no futsal do Botafogo, onde ganhou diversos títulos, assim como no futsal e categorias de base do campo do Flamengo, passando por Athletico Paranaense, até chegar a São Januário.

Esse e outros temas, como a forma que o torcedor do Vasco da Gama agia nos jogos, bem como bastidores do Flamengo com Jorge Jesus e análise sobre o rendimento do Brasil na Copa foram expostos pelo treinador Maurícios Souza, que bateu um papo no Elleven Cast, comandado pelos jornalistas Helder Martins e Alex Rodrigues.