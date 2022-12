Gabriel Pec amarra Andrey Santos na despedida do companheiro de Vasco - Reprodução/Instagram Figueiredo

Publicado 28/12/2022 13:29

Com a venda para o Chelsea praticamente sacramentada, Andrey Santos foi ao CT Moacyr Barbosa nesta quarta-feira (28) para se despedir dos companheiros de Vasco. O jovem de 18 anos viajará em breve para se apresentar ao novo clube.



Negociado por 12,5 milhões de euros (R$ 69,9 milhões), Andrey Santos chegou a ser amarrado pelos companheiros, numa brincadeira para que permanecesse no Vasco. Joia da base, ele recebeu muitas mensagens, em especial de outras revelações vascaínas.



Gabriel Pec foi quem teve a ideia de amarrar Andrey Santos no campo do CT. Figueiredo registrou o momento e brincou: 'Vai ficar com nós' (SIC). E completou:



"Deus abençoe, moleque, TMJ sempre. Boa sorte nessa sua nova trajetória. Te amo, 'amigo'".



Já Marlon Gomes postou imagens dos dois juntos em jogos e escreveu: "Vou sentir saudades, meu amigo".



Nesta quarta-feira, os últimos detalhes da negociação entre Vasco e Chelsea serão finalizados. O Gigante da Colina receberá o valor em duas parcelas, a primeira após a assinatura do contrato. Não há bonificação e o jovem volante assinará com os ingleses até 2027.