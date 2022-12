Rayan e os pais Valkmar e Vanessa - Matheus Lima/Vasco

Rayan e os pais Valkmar e VanessaMatheus Lima/Vasco

Publicado 27/12/2022 17:25

Considerado uma grande promessa para o futuro, o atacante Rayan assinou nesta terça-feira (27) seu primeiro contrato profissional com o Vasco. O jovem de 16 anos terá multa rescisória de 80 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) e vínculo por três anos, tempo máximo para menores de 18 anos.



Da mesma geração de Endrick, atacante do Palmeiras vendido ao Real Madrid, Rayan também já se destaca assim como o companheiro de seleção de base. A expectativa no Vasco é que o atacante evolua até subir aos profissionais, para assim fazer uma venda nos moldes do clube paulista, que receberá aproximadamente R$ 410 milhões pelo jovem de 16 anos.



"É um dos dias mais felizes da minha vida. É um sonho que está sendo realizado. Agradeço a minha família e todas os profissionais do Vasco que ajudaram na minha formação até aqui", disse Rayan ao site oficial do Vasco.

Filho do ex-zagueiro Valkmar, com passagem vitoriosa pelo clube na década de 90, Rayan tem 1,85m e vem se destacando nas divisões de base. No Vasco desde os seis anos, ele vem pulando etapas devido ao desempenho e já tem participado de jogos do sub-20, além de ser destaque do time sub-17, com 29 gols em 34 jogos.



Devido ao desempenho da jovem promessa, com passagens pelas seleções brasileiras sub-15 e sub-17, o Vasco buscava há alguns meses a renovação, mas as negociações se arrastaram até finalmente o acordo ser sacramentado, com grande valorização do jogador.