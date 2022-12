Paulo Bracks, diretor de futebol do Vasco - Daniel Ramalho/C.R Vasco da Gama

Rio - Em busca de reforços para a temporada de 2022, o Vasco fez uma proposta pelo goleiro Ivan, de 25 anos, que pertence ao Corinthians. O jogador está emprestado ao Zenit, da Rússia, e há um otimismo em relação ao clube carioca pela contratação do arqueiro. As informações são do portal "globoesporte.com".

Ivan se destacou pela Ponte Preta, chegando a ser convocado por Tite em 2019 para amistosos contra Colômbia e Peru. O goleiro chegou ao Corinthians em 2022 e acabou emprestado ao clube russo por conta da negociação envolvendo a chegada do atacante Yuri Alberto ao Timão.

Na operação para chegar ao Corinthians, a Ponte Preta liberou o goleiro em troca da quitação de uma dívida de aproximadamente R$ 11 milhões com o empresário do jogador. O Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos. Outros 50% estão vinculados ao jogador e à Elenko Sports.



Ivan está emprestado ao Zenit até o meio de 2023. Para ficar com ele em definitivo, o clube russo precisa pagar 4 milhões de euros por 80% dos direitos, o equivalente a R$ 21,7 milhões na cotação atual. O goleiro atuou em apenas quatro jogos pelo clube russo.