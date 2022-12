Léo Pelé assinou com o Vasco até o fim de 2025 - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 23/12/2022 21:37

Nova contratação para a zaga do Vasco, o defensor Léo falou pela primeira vez nesta sexta-feira (23) desde sua chegada no clube carioca. Depois de quatro temporadas, o atleta, revelado pelo rival Fluminense, retorna ao Rio de Janeiro para iniciar um novo capítulo em sua carreira.

Em sua primeira entrevista, Léo tratou de destacar a força da torcida do Vasco, admitindo que os torcedores cruzmaltinos 'são de outro mundo'. Além disso, o zagueiro se mostrou muito feliz e animado com a oportunidade de vestir a camisa do clube.

"Eu vi essa torcida nos jogos passados. Eu estava acompanhando, é uma coisa de outro mundo, estou muito feliz com essa oportunidade. Espero poder ajudar da melhor maneira possível. Posso falar porque já joguei contra o Vasco, é muito difícil jogar em São Januário. A torcida do Vasco é uma torcida que coloca o time para cima, incentiva o tempo todo. Agora vou estar do lado, correndo por essa torcida. Espero poder ajudar da melhor maneira possível, vai ser um prazer vestir essa camisa", afirmou.

O Vasco adquiriu 100% dos direitos federativos de Léo por cerca de R$15 milhões junto ao São Paulo, e o negócio foi sacramentado no início da semana. O zagueiro, agora, manifesta sua felicidade por voltar ao Rio de Janeiro.

"Estou muito contente, a família ficou muito feliz com essa oportunidade. Chegando num gigante do futebol brasileiro, mundialmente muito conhecido também. Estar voltando para o Rio de Janeiro, para um time do tamanho do Vasco da Gama, para mim é um grande prazer. A família, minha esposa, minha filha que está vindo agora, a Laurinha, que vai nascer e ver o pai jogando num time do tamanho do Vasco da Gama", completou.