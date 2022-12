Mauricio Barbieri (esq.) e Paulo Bracks (dir) no CT Moacyr Barbosa, do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 22/12/2022 11:03 | Atualizado 22/12/2022 11:05

Rio - O Vasco segue ativo no mercado em busca de reforços para 2023. De acordo com o site "GE", o diretor executivo Paulo Bracks viajará a São Paulo nesta quinta-feira para tentar avançar em algumas negociações que estão em pauta no clube carioca.

Além de tentar algumas contratações, Bracks também irá à capital paulista para acertar os últimos detalhes da venda de Andrey Santos. O diretor deve se reunir com representantes do jogador, que está a caminho da Inglaterra para defender o Chelsea.

No futebol paulista, o Vasco tem interesse em dois atletas: Lucas Piton, do Corinthians, e Gabriel Menino, do Palmeiras. A situação com o lateral corintiano está bem encaminhada e time carioca deve desembolsar R$ 16,5 milhões por 60% dos direitos econômicos. Já a situação do jovem palmeirense é mais complicada. O Verdão não demonstrou interesse em vender o jogador e recusou a proposta feita pelo Cruzmaltino.

Até o momento, o Vasco já anunciou a contratação de três reforços para 2023, além do técnico Maurício Barbieri. O clube fechou com o atacante Pedro Raul, o volante Patrick de Lucca e o zagueiro Léo.