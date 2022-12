Patrick de Lucca - Daniel RAMALHO/VASCO

Patrick de LuccaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 21/12/2022 13:57

Rio - O volante Patrick de Lucca foi apresentado oficialmente pelo Vasco nesta quarta-feira. Durante a conversa com os jornalistas no CT Moacyr Barbosa, o jogador celebrou a chance de vestir a camisa do Gigante da Colina e falou sobre suas características de jogo.

"Chegar no Vasco é gratificante, quero muito aproveitar essa oportunidade. O Barbieri tem as características que ele gosta do time dele. Acho que me encaixo muito bem nisso. Tenho uma boa saída de bola, são características diferentes minhas e do Yuri. Acho que me encaixo bem nesse perfil do Barbieri e no que o Vasco busca também", afirmou o volante.

Adversário do Vasco na Série B deste ano, quando defendeu o Bahia, De Lucca se impressionou com a força da torcida cruzmaltina em São Januário. Agora, ele está ansioso para sentir o estádio a seu favor.

"Eu já enfrentei o Vasco algumas vezes na base, em São Januário tinha torcida, por ser um jogo do base a gente não está acostumado com isso então a gente sente o calor diferente. Enfrentei também no Brasileiro esse ano pelo Bahia e senti essa energia da torcida do Vasco. Quero estar nesse caldeirão e sentir agora esse apoio do meu lado", declarou.

De Lucca estava em fim de contrato com o Bahia e chegou ao Vasco sem custos. O time nordestino tentou uma renovação, mas as conversas não avançaram.