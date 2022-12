Léo Pelé está no São Paulo e já trabalhou com Abel Braga - Rubens Chiri/São Paulo

Publicado 20/12/2022 12:24 | Atualizado 20/12/2022 12:31

A apresentação de Pedro Raul na segunda-feira não deve ser a única novidade do Vasco nesta semana. A expectativa da diretoria da SAF vascaína é conseguir acertar com mais reforços, e dois deles estão próximos: os laterais-esquerdos Léo Pelé e Lucas Piton.

Vasco e São Paulo estão em negociações avançadas e Léo Pelé será liberado para assinar contrato de três anos. Os paulistas aceitaram receber em torno de R$ 16 milhões, segundo informação inicial da ESPN. O lateral é aguardado no Rio para fazer exames médicos e ser anunciado.



Revelado pelo Fluminense, Léo Pelé tem 26 anos e pode jogar também como zagueiro. Ele trabalhou com Abel Braga, novo diretor técnico do Vasco, no Tricolor em 2017 e recebeu muito elogios do então treinador.



Já Lucas Piton ainda depende de um acerto entre o Cruz-Maltino e o Corinthians. Uma proposta já foi enviada e seria próxima ao que os paulistas, que buscam a contratação de um novo jogador para a posição, desejam. As negociações ainda acontecem, mas há otimismo pelo lado vascaíno de um acerto.



Até o momento, o Vasco anunciou Pedro Raul e Patrick de Lucca. O elenco já faz pré-temporada e, por isso, a diretoria da SAF corre contra o tempo para a contratação de mais nomes até o fim do ano.