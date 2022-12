Maxi López jogou no Vasco entre 2018 e 2019 - SANDRO PEREIRA/ ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 20/12/2022 15:50

Rio - O Vasco pode ficar impedido de registrar novos jogadores por seis meses. De acordo com o site "GE", o clube não cumpriu um acordo com o ex-atacante Maxi López, que jogou em São Januário em 2018 e 2019, para o pagamento de uma dívida milionária e corre o risco de sofrer o transferban.

O valor da dívida com Maxi López, executada na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), é de R$ 5.283.391,17. No entanto, o Vasco chegou a um acordo com o argentino em agosto e pagou 30% da quantia. O restante seria pago em seis parcelas de quase R$ 600 mil. No entanto, apenas a primeira parcela foi paga.

A pedido dos advogados de Maxi López, CNRD determinou que o Cruzmaltino tem até o dia 5 de janeiro para quitar o que deve e evitar a punição. Caso contrário, não poderá inscrever reforços, como os já anunciados Pedro Raul e Patrick de Lucca, já que a janela de transferências no Brasil abre no dia 11 de janeiro.

Oficialmente, o Vasco não irá se pronunciar sobre o assunto. No entanto, o site "GE", apurou que a diretoria da SAF e o departamento jurídico enxergam o caso com naturalidade e descartam a chance de uma sanção.