Gabriel Dias tem contrato com o Vasco até dezembro de 2023 - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 17/12/2022 19:09

Depois de meses se recuperando de uma grave lesão no joelho, o lateral-direito Gabriel Dias está de volta aos gramados no Vasco. O jogador retomou as atividades sem bola no CT Moacyr Barbosa neste sábado (17), mas seu retorno ainda é tratado com bastante cautela pelo departamento médico do clube carioca.

Longe dos gramados desde junho, o atleta passou por uma cirurgia no tendão patelar do joelho direito que o tirou do restante da temporada de 2022. Desde então, vinha realizando fisioterapia e, aos poucos, foi concluindo a transição aos gramados.

No entanto, ainda é cedo para estimar um retorno de Gabriel aos jogos oficiais. Ele ainda não concluiu todo o planejamento de recuperação da lesão, e por conta de tanto tempo afastado, ele não deve atuar no início do Campeonato Carioca.

Titular até sofrer a grave lesão, Gabriel Dias foi uma importante peça no setor defensivo com o treinador Zé Ricardo, que ostentava uma forte defesa na Série B até então. O jogador possui contrato até dezembro de 2023 e deve fazer parte do elenco para, pelo menos, a disputa do Campeonato Carioca.