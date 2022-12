Patrick de Lucca - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/12/2022 11:03

Rio - O Vasco confirmou, na manhã deste sábado, a contratação do volante Patrick de Lucca, de 22 anos, que estava no Bahia. O clube informou que, a partir de agora, o jogador será chamado apenas por seu sobrenome.

De Lucca, como será conhecido, chega ao clube sem custos, já que estava em fim de contrato com o Bahia. Os nordestinos chegaram a negociar uma renovação, mas as conversas não foram adiante. Ele é o segundo reforço do Vasco para 2023. Antes, o clube já havia fechado com o atacante Pedro Raul, destaque do último Brasileirão.

No Bahia desde 2020, De Lucca disputou 109 partidas. Ao todo, foram quatro gols e quatro assistências com a camisa do time baiano.