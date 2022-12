Wesley é alvo do Vasco para 2023, mas atrai interesse de outros clubes - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 16/12/2022 20:31

Um dos alvos para reforçar as pontas do campo no Vasco, o atacante Wesley pode estar de malas prontas para outro clube da Sèrie A. De acordo com o "Goal", o Palmeiras recebeu uma oferta do Cruzeiro de 3 milhões de euros (R$ 16,7 milhões) por 50% dos direitos federativos.

A proposta, inicialmente, agradou aos dirigentes do Palmeiras, mas ainda não foi oficialmente aceita. A diretoria alviverde quer rever alguns detalhes da oferta, já que, por exemplo, desejam receber o pagamento à vista. No entanto, a expectativa é que tudo seja resolvido nos próximos dias.

Além do Cruzeiro, o Bahia também chegou a oficializar uma oferta pelo atacante de 23 anos, que foi recusada pelo Palmeiras. O Vasco, até o momento, está interessado mas não realizou uma proposta oficial pelo atleta.

Wesley perdeu espaço com o treinador Abel Ferreira durante a temporada e está fora dos planos para 2023. Ao todo, o jogador disputou 47 partidas no ano, marcando três gols e seis assistências.