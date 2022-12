Abel Braga é o diretor técnico do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Abel Braga é o diretor técnico do Vasco Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 15/12/2022 19:19

Rio - Novo diretor técnico do Vasco, Abel Braga está animado com seu cargo após se aposentar na carreira de técnico. Em entrevista à Vasco TV, o ex-treinador se mostrou entusiasmado para voltar ao futebol em 2023 de forma diferente.

"Futebol mexe com paixão. A expectativa é muito grande porque é a minha primeira vez nessa função. É diferente de tudo o que eu passei. Para mim é novo...Eu vou corresponder com certeza. Tenho uma função definida, que é participar da parte técnica, contratações, quem chega, quem sai, opinar O futebol é complexo. Mas quando você vê um trabalho como esse, comprovo porque o Vasco conseguiu subir. O ambiente é espetacular", declarou.

Segundo Abelão, a principal função de seu cargo é impedir que os cheguem a Maurício Barbieri para que o treinador se concentre apenas no trabalho dentro de campo.

"A minha função é fazer com que os problemas não cheguem até ele. Vou tentar ser para ele aquilo que gostaria que muitos fossem para mim. Ele não tem que se preocupar. Se um jogador fez besteira, a parte disciplinar... Eu vivi tudo. Entrei no futebol com 15 anos. Conquistei tudo o que poderia conquistar e perdi tudo também. Vivi os dois lados. Isso que quero passar", disse Abel, que rasgou elogios ao trabalho de Barbieri.

"O Vasco está com um treinador de altíssimo nível. Os atletas estão maravilhados com o trabalho de apenas dois dias. O time vai jogar dentro daquilo que o torcedor espera, que é um time marcando alto, pressionado. Isso cria expectativa. Em mim também. Agora é que está começando realmente o trabalho da 777. O Barbieri fez estágio comigo. Muito pertinente nas ideias, tanto que se tornou um grande treinador. Sempre com uma maneira de jogar, propondo jogo. É um cara que chegou nesse grande clube merecidamente. Admiro ele pela simplicidade... É uma rapaz espetacular, de um nível muito alto", afirmou.



Para Abel, o Vasco vive uma nova realidade após a chegada da 777 Partners e os tempos de sofrimento para o torcedor cruzmaltino chegaram ao fim.

"Preciso dizer uma coisa para o torcedor do Vasco. É um clube-empresa. Já dá para notar a mudança desse novo Vasco, da 777. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo contra o Ituano.", garantiu Abel.